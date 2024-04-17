Цены на продукты в Бишкеке – обзор

Нацстатком опубликовал средние цены на продукты в апреле.
В Бишкеке стоимость килограмма говядины составила 569,04 сома, баранины – 545,95 сома, конины – 473,34 сома.
Также цены на другие виды продуктов:
- сахар – 82,57 сома за кило,
- подсолнечное масло – 145,54 сома за литр,
- десяток яиц – 128,54 сома,
- литр молока — 66,49 сома,
- лепешка – 95,45 сома,
- хлеб – 65,30 сома,
- мука высшего сорта – 68,21 сома за кило,
- картофель – 35,38 сома за килограмм,
- чай черный – 100 сомов за 100 граммов,
- рис длиннозерный– 151,81 сома за килограмм,
- рис среднезерный – 143,24 сома за килограмм.
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