Цены на продукты в Бишкеке – обзор

Нацстатком опубликовал средние цены на продукты в апреле.

В Бишкеке стоимость килограмма говядины составила 569,04 сома, баранины – 545,95 сома, конины – 473,34 сома.

Также цены на другие виды продуктов:

- сахар – 82,57 сома за кило,

- подсолнечное масло – 145,54 сома за литр,

- десяток яиц – 128,54 сома,

- литр молока — 66,49 сома,

- лепешка – 95,45 сома,

- хлеб – 65,30 сома,

- мука высшего сорта – 68,21 сома за кило,

- картофель – 35,38 сома за килограмм,

- чай черный – 100 сомов за 100 граммов,

- рис длиннозерный– 151,81 сома за килограмм,

- рис среднезерный – 143,24 сома за килограмм.

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