Через турфирмы в 2023 году в другие страны отправлено около 10 тыс. кыргызстанцев

Кыргызстана и 17,5 тыс. человек, путешествующих по Кыргызстану, из которых 7,3 тыс. человек являлись гражданами других стран.

Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в 2023 году, по предварительной оценке, составила 43,6 млрд сомов, или 3,6% к ВВП (в 2022 году - 3,4%).

Промышленными предприятиями в 2023 году произведено товаров, способствующих развитию туризма, на 1,8 млрд сомов, или на 25% больше, чем в 2022 году.

Произведено минеральных вод и национальных напитков на сумму 1,5 млрд сомов, что по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза больше.

Объемы выпуска изделий народно-художественных промыслов повысились на 34,5%, что обусловлено ростом производства национальной одежды, калпаков, юрт и прочих разнообразных изделий (сувениры, шахматы, нарды и др.).

Производство спортивно-туристического инвентаря возросло на 8,%, что обусловлено ростом выпуска шорно-седельных изделий, чемоданов и аналогичных изделий.



Tazabek