Глава Минэкономики Кыргызстана отправился в Кабул — расширять сотрудничество

Он также добавил, что решение проблем с получением виз для бизнесменов и снижением стоимости перевозки товаров также будет обсуждаться с чиновниками Кыргызстана.

Делегация Кыргызстана во главе с министром экономики и коммерции Данияром Амангельдиевым прибыла в Кабул. Об этом сообщает издание TOLOnews.

Как отмечается, чиновник прибыл в Афганистан для расширения торговли, упрощения процедуры транзита товаров и решения различных вопросов между двумя странами.

«Мы приехали, чтобы обсудить множество важных тем в коммерческой и других сферах. Темы обширные, мы будем обсуждать, например, коммерческие и транзитные вопросы в разных отраслях. Как видите, бизнесмены и частный сектор приехали для развития торгово-экономических отношений между двумя государствами», — цитирует издание министра экономики.

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи на встрече с делегацией из Кыргызстана отметил, что Кабул хочет снизить стоимость транзита через страны Центральной Азии, особенно через КР.

Он также добавил, что решение проблем с получением виз для бизнесменов и снижением стоимости перевозки товаров также будет обсуждаться с чиновниками Кыргызстана.

«Всякий раз, когда транзитные товары пересекают нашу землю и направляются на юг Азии, мы сотрудничаем с ними и будем сотрудничать в рамках программ... Одна из наших повесток дня — детально обсудить вопросы и снизить затраты», — подчеркнул Нуруддин Азизи.

Торгово-инвестиционная палата Афганистана (ACCI) заявила, что приезд подобных делегаций в Кабул важен для улучшения торговых отношений с государствами региона.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285020/