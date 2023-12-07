Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 5 процентов по итогам года

В 2024-м рост экономики будет немного выше — 5,1 процента.

Национальный банк Кыргызстана ожидает, что по итогам 2023 года экономика вырастет на 5 процентов. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике НБ КР по итогам третьего квартала.

В 2024-м рост экономики будет немного выше — 5,1 процента. Отметим, что прогноз улучшен. Ранее финансовый регулятор ожидал 4 и 3,5 процента роста.

«Производство на предприятии по разработке месторождения Кумтор ожидается ниже прогнозов, заложенных в предыдущем квартале. Экономический рост в текущем прогнозе поддержан строительством и сектором услуг», — прокомментировали в Нацбанке.



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