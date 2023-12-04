В Джалал-Абадской области 3,4 тысячи семей подписали соцконтракт

Эта инновационная социальная поддержка позволила улучшить жизнь почти 18,7 тысячи жителей области.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова проинспектировала ход реализации программы «Социальный контракт» в Джалал-Абаде и Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр познакомилась с семьями, которые подписали контракт с государством, получив по 100 тысяч сомов на открытие своего дела. В Джалал-Абадской области благодаря участию в проекте 3 тысячи 407 малообеспеченных семей открыли собственный бизнес. Эта инновационная социальная поддержка позволила улучшить жизнь почти 18,7 тысячи жителей области, в том числе около 11 тысяч детей до 16 лет.

«Мы посетили семью Эстебеса Таштанбекова, жителя Джалал-Абада, который ранее получал пособия на шестерых детей. Сейчас он занимается торговлей, ежемесячный доход составляет около 30 тысяч сомов», — рассказала Гулнара Баатырова.

В Сузакском районе контракт подписали 805 семей, из них 675 занялись сельским хозяйством.

Напомним, в 2023 году число семей, участвующих в соцконтракте, составило 10 тысяч.



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