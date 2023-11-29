Глава Кабмина Акылбек Жапаров встретился с Лорд-мэром Лондона Майклом Майнелли

Бишкек, "Саясат.kg". Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) встретился с Лорд-мэром города Лондон, главой корпорации «City of London» Майклом Майнелли.

Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан придает приоритетное значение углублению двусторонних отношений с Соединенным Королевством в экономическом направлении.

«Я лично приехал в Лондон, чтобы принять участие в международной конференции «MINEX» и иметь возможность лично пригласить британских и международных потенциальных партнеров к тесному сотрудничеству с Кыргызской Республикой», - сказал он.

Акылбек Жапаров добавил, что Кабинетом Министров был принят ряд мер, направленный на создание благоприятного инвестиционного климата в Кыргызстане.

«Мы работаем над улучшением бизнес-среды, упрощением процедур регистрации и лицензирования, а также снижением административных барьеров для иностранных инвесторов. На данном этапе мы активно работаем над привлечением иностранных инвесторов, и мы будем весьма рады приветствовать британских инвесторов у нас в Кыргызстане. Господин Майнелли, через Вас я приглашаю британских инвесторов и предпринимателей к совместной работе на взаимовыгодных условиях», - сказал Глава Кабмина.

В свою очередь, лорд-мэр Лондона Майкл Майнелли отметил, что на территории Кыргызстана имеются офисы ряда британских компаний. Он выразил уверенность в том, что работа в этом направлении будет продолжена, а также в том, что всестороннее сотрудничество между двумя странами достигнет высокого уровня.