Профицит республиканского бюджета КР на 2024 год составит 19,6 млрд сомов

Законопроекты инициированы председателем кабинета министров.

Профицит республиканского бюджета на 2024 год составит 19,6 млрд сомов. Об этом было заявлено на расширенном заседании Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

На заседании обсуждались законопроекты «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», «О республиканском бюджете КР на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в первом чтении, сообщили в пресс-службе ЖК.

В работе расширенного заседания Комитета участие принимают руководители соответствующих министерств во главе с председателем Кабинета министров Акылбеком Жапаровым.

Законопроекты инициированы председателем кабинета министров.

Информацию о законопроектах представили заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов, заместитель министра финансов Руслан Суйналиев. По их словам, проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов» разработан в целях обеспечения корректировки бюджета и эффективного управления бюджетным процессом с учетом текущих изменений в социально-экономическом развитии республики. Основным фактором для внесения поправок в параметры бюджета на 2023 год явилось изменение доходной части бюджета и принятие новых социально-значимых расходных инициатив.

Общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2023 году предусматриваются в сумме 353 млрд 504 млн сомов. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год без учета финансовых активов установлен на уровне 365 млрд 559 млн сомов. Дефицит республиканского бюджета на 2023 год составит 12 млрд 54 млн сомов.

В проекте закона «О республиканском бюджете КР на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» отмечено, что общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2024 году предусматриваются в сумме 378, 4 млрд сомов, или 30,1 % к ВВП. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2024 год без учета финансовых активов установлен на уровне 358,7 млрд сомов (28,5 % ВВП). Профицит республиканского бюджета на 2024 год составит 19,6 млрд сомов или 1,6 % ВВП.

Кабар