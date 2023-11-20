За 9 месяцев мигранты перевели в Кыргызстан более $1,4 млрд

Около 91,6% поступивших в сентябре денег приходится на Россию — 159,8 млн долларов.

В сентябре этого года мигранты перевели в Кыргызстан 174,4 млн долларов США. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка КР.

По сравнению с сентябрем прошлого года приток сократился в 1,6 раза, или на 40%. Тогда по системам денежных переводов в страну поступило 291,9 млн долларов.

Около 91,6% поступивших в сентябре денег приходится на Россию — 159,8 млн долларов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на 42,5%. Из других стран СНГ поступило 0,4 млн долларов.

Объем переводов из стран дальнего зарубежья в сентябре составил 14,2 млн долларов. Около 20% (2,9 млн долларов) физлица перевели в Кыргызстан из США. В сентябре прошлого года из стран дальнего зарубежья поступило 13,2 млн долларов, или на 7,5% меньше.

Всего с января по август в страну по системам денежных переводов поступило 1 млрд 437,59 млн долларов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За девять месяцев прошлого года объем переводов физлиц составил 2 млрд 211,6 млн долларов.

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