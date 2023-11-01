На развитие малых и средних предприятий по итогам 2022 года поступило $230,3 млн инвестиций

Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

На развитие деятельности малых и средних предприятий по итогам 2022 года поступило $230,3 млн прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Объем поступлений за отчетный период увеличился на 31,8% по сравнению с предыдущим годом, а в сравнении с 2018 годом - на 3,3%.

В сравнении с 2021 годом объемы поступивших прямых иностранных инвестиций в малые предприятия возросли в 1,5 раза и в средние предприятия - на 1,7%.

Увеличение объемов поступлений прямых иностранных инвестиций в малые и средние предприятия отмечалось в предприятия, функционирующие в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства, добычи полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности и хранения грузов, информации и связи, финансового посредничества и страхования, а также профессиональной, научной и технической деятельности.

В основном, прямые иностранные инвестиции (93,3%) привлекались в малые и средние предприятия города Бишкек, Баткенской, Чуйской и Жалал-Абадской областей.

tazabek.kg