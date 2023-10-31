В Национальном банке рассказали, какие сделки считаются подозрительными

В Национальном банке рассказали, из-за каких операций или сделок у банков могут закрасться сомнения в их честности.

Национальный банк вносит поправки в свое постановление по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и регулятивной банковской отчетности.

Документ в том числе предполагает, что банк может отказать в открытии счета или прекратить работу с клиентом, если посчитает его сделки подозрительными.

В Национальном банке рассказали, из-за каких операций или сделок у банков могут закрасться сомнения в их честности.

Критерии/признаки подозрительных операций:

- открытие клиентом одновременно или в течение короткого периода времени нескольких счетов либо большого числа счетов в одном или нескольких филиалах банка;

- необоснованное увеличение оборотов денег по текущему (расчетному) банковскому счету клиента (организации или индивидуального предпринимателя) более чем в три раза по сравнению со среднемесячными оборотами по счету (оборотами за предыдущий месяц);

- запутанный или необычный характер операции (сделки), не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

- представление клиентом информации, вызывающей подозрение, которую невозможно проверить;

невозможность связаться с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

- предоставление клиентом недостоверных, ложных сведений и документов;

- открытие третьим лицом счетов на имя нескольких клиентов с правом распоряжения этими счетами, либо открытие счетов несколькими клиентами с правом распоряжения счетами по доверенности одним и тем же третьим лицом;

- переводы денег клиентами — резидентами в пользу нерезидентов по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Кыргызстана, а также о поставке товаров, приобретаемых резидентами за пределами республики и не пересекающих таможенную границу;

- немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении клиентом сведений об операции (сделке), запрашиваемых банком;

- несоответствие операции (сделки) характеру деятельности клиента;

- осуществление клиентом (организацией или индивидуальным предпринимателем) операции на значительную для него сумму с использованием расчетного (текущего) счета, операции по которому в течение более шести месяцев были незначительными либо не проводились;

- невозможность установления контрагентов клиента либо несоответствие сведений, представленных клиентом, о стороне по сделке имеющейся у банка информации;

- наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой клиентом, или от обычной рыночной практики;

операции (сделки), связанные с товарами, по которым подтверждающие документы (контракты, таможенные декларации) предоставляются с длительным сроком (от 90 дней и выше) по условиям договора;

- внесение клиентом в ранее согласованную схему проведения операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, касающихся направления движения денежных средств или иного имущества;

- осуществление клиентом-резидентом операции (сделки), связанной с исполнением обязательств по внешнеторговому договору, когда получателем средств или товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) является нерезидент, не являющийся стороной по данному договору;

- операция клиента по его банковскому счету, связанная с выдачей (перечислением на счет клиента, открытый в другом банке) остатка денежных средств при закрытии данного банковского счета по инициативе клиента либо банка вследствие осуществления банком программы внутреннего контроля для противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Напомним, что по предложению НБ КР банки смогут приостанавливать на срок до пяти дней проведение сомнительных сделок, а после проверки Финразведки вообще отказаться работать с клиентом, если его операции сомнительны.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/278654/