В Кыргызстане установлены максимальные цены на уголь

В антимонополии напомнили, что цены на уголь по регионам зависят от ряда факторов

В Кыргызстане установлены максимальные цены на уголь, сообщает Служба антимонопольного регулирования.

В ведомстве отметили, что цены на уголь по регионам зависят от дальности точки реализации от места добычи (карьера), т.е. доставки до мест реализации и способов его добычи, условий складирования и реализации.

В Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях, городах Бишкек и Талас в настоящее время в продаже имеется уголь местного и казахстанского производства. Цена на импортный уголь выше, чем на отечественный. Это связано с ввозными ценами поставщиков, повышением тарифов на перевозку железной дорогой и расходами по реализации. Импортный уголь реализуется в Бишкеке и Чуйской области по 6,2 тыс. сомов (с учетом погрузки).

"Во исполнение протокольного поручения председателя кабинета министров КР А. Жапарова Службой на ежедневной основе проводится мониторинг цен на уголь, осуществляется контроль за применением установленных цен, проводится разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли углем.

В случае выявления фактов нарушения Порядка государственного регулирования цен на социально значимые товары, а также Правил торговли, будут приниматься меры в соответствии с законодательством КР", - говорится в сообщении.



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Источник - Вести.kg