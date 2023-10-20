Акылбек Жапаров принял катарскую делегацию

Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров принял катарскую делегацию во главе с генеральным директором Катарского инвестиционного агентства по регионам Африки и Азии, председателем совета директоров группы «Ooredoo» Файсалом бин Тани Аль Тани.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в инвестиционной, туристической, торгово-экономической, энергетической сферах.

Особое внимание уделено вопросам реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита в Кыргызстан Эмира Государства Катар шейха Тамима ибн Хамад Аль Тани.

Председатель Кабинета Министров подчеркнул, что Катар является для Кыргызской Республики одним из важных и надёжных партнёров на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что итоги "сегодняшних переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами".

В свою очередь, Файсал бин Тани Аль Тани отметил нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества и сообщил, что в составе катарской делегации представлены руководители крупнейших компаний Катара в сферах инфраструктуры, энергетики, туризма и инвестиций.

Кроме этого, он выразил готовность к рассмотрению возможности инвестирования в те области, которые будут выявлены по итогам его визита и подчеркнул, что катарские компании заинтересованы в реализации проектов в Кыргызской Республике.

