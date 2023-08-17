Более 673 млн выделено на сферу культуры и искусства — указ Садыра Жапарова

В администрации президента отметили, что назрела необходимость адаптировать сферу культуры к рыночным условиям.

По поручению президента Садыра Жапарова на сферу культуры, искусства и спорта выделено 673 миллиона 515 тысяч сомов бюджетных средств, сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах государственной поддержки сферы культуры, искусства и спорта".

Согласно документу и распоряжению кабмина, выделенные деньги направят на сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие профессионального искусства, укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы организаций культуры и искусства, совершенствование нормативной правовой базы сферы культуры.

"Решение принято в связи с тем, что назрела насущная необходимость в решении задач государственной политики в сфере культуры, принятии мер, направленных на сохранение культурного потенциала, обеспечение конституционных гарантий доступа к культурным ценностям, адаптации сферы культуры к рыночным условиям", — говорится в сообщении.

В администрации президента напомнили, что в апреле прошлого года по поручению Жапарова почти на 100 процентов была увеличена зарплата работников сферы культуры.

Sputnik