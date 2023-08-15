II Кыргызско-корейский бизнес-форум в сфере легкой промышленности

Бишкек, "Саясат.kg". Форум собрал более 70 участников обеих стран и стал неким толчком для активизации двустороннего сотрудничества.

9 августа в г.Бишкек прошел кыргызско-корейский бизнес-форум в сфере текстильной и легкой промышленности.



Принимая во внимание тематику мероприятия, с приветственным словом выступили заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Нурадил Баясов, посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнура Усенбекова и заместитель посла Республики Корея в Кыргызской Республике Ю Жисонг.



Форум был организован Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, при содействии Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Посольства Кыргызской Республики в Республике Корея.



Необходимо отметить, что первый форум прошел в сентябре 2022 года, и сегодня, бизнес-сообщества двух стран активно заинтересованы в установлении сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере легкой промышленности.



Следует подчеркнуть, что общее количество совместных кыргызско-корейских и иностранных корейских компании на территории Кыргызстана составляет 41 предприятие.



В ходе форума, заместитель директора Национального агентства по инвестициям Нурадил Баясов выступил с презентацией об инвестиционных возможностях страны, призывая предпринимателей Кореи инвестировать в Кыргызстан.



Отдельно останавливаясь на приоритетных отраслях, Н.М. Баясов отметил о возможностях энергетической отрасли и реализации «зеленых» проектов в сфере ВИЭ, экспорта органической продукции в Корею, а также учитывая прямой авиарейс Бишкек-Сеул, пригласил участников посетить «Жемчужину Кыргызстана - озеро Иссык-Куль».



Форум собрал более 70 участников обеих стран и стал неким толчком для активизации двустороннего сотрудничества.



Справочно: Анализ общей динамики ПИИ из Кореи в период с 2019 по 2023 гг. показывает, что наибольший объем ПИИ приходится на 2022 г., который составил 8 346,2 тыс. долларов США. При этом, общий объем ПИИ за последние 5 лет составляет 16 млн.долл. США.

Наряду с этим, внешнеторговый оборот Кыргызской Республики с Республикой Корея за 2022 год составил $157 млн 597,7 тыс. В 2021 году объем внешнеторгового оборота с двумя странами составлял $55 млн 338,5 тыс. Соответственно, объем торговли между двумя странами за 1 год увеличился в 2,8 раза.