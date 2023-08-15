"Кыргызстанским предпринимателям очень нужен безвизовый режим с Китаем"

О том, что торговые отношения между нашими странами в определенной степени влияют на рост экономики в КР говорят и официальные данные.

Аналитики Евразийского банка развития пришли к выводу, что к концу года объем ВВП Кыргызстана увеличится на 4,2 процента, что на 0,7 процента выше, чем прогнозировалось ими ранее.

По мнению специалистов ЕАБР, несмотря на мировой кризис есть несколько факторов, которые позволят Кыргызстану по-прежнему уверенно и поступательно развиваться. При этом одной из важных причин, который окажет позитивное влияние на ситуацию в нашей стране, называется снятие карантинных ограничений в Китае, что оживит торговлю. Таким образом в ЕАБР уверены, что вкупе с другими причинами, будь то приток туристов и налогово-бюджетная реформа, Кыргызстан закончит год с показателем инфляции 7,1 процента.

О том, что торговые отношения между нашими странами в определенной степени влияют на рост экономики в КР говорят и официальные данные. Так, в 2021 году товарооборот Китая с Кыргызстаном составил 7,5 млрд долларов, что почти на 18 процентов больше показателя 2019 года, составившего 6,37 млрд долларов. И только в 2020 году он сократился более чем вдвое, до 2,9 млрд долларов. Но для этого была весомая причина – пандемия коронавируса в мире.

Как мы помним, в 2020 году из-за коронавируса произошел резкий обвал в торговле между двумя странами, в том числе ощутимо сократился китайский импорт, и вот теперь намечается резкое восстановление, значительно превышающее допандемийный уровень.

За прошлый год наш товарооборот с КНР, по статданным кыргызской стороны, составил порядка 4,5 млрд долларов, что, по словам министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева, "делает Китай одним из первых наших и основных торгово-экономических партнеров".

Между тем, при всем оптимизме по поводу межторговых отношений КР и КНР есть мнение, что росту торговли между нашими странами мешает один фактор, устранив который можно существенно увеличить товарооборот. Аналогичной точки зрения придерживается председатель профсоюза торговли Кыргызстана Дамира Долоталиева, которая как никто другой знает, как обстоит дела у малого и среднего бизнеса страны.

"Да безусловно снятие карантинных ограничений в Китае уже давно оживило торговлю между нашими странами. Правда, наши предприниматели по-прежнему по телефону заказывают товары у своих китайских поставщиков. Как вы знаете, фурнитура, ткани и многие другие товары намного дешевле в Китае, что делает рынок соседней страны крайне привлекательным.

С другой стороны, наши предприниматели просят ввести безвизовый режим с Китаем. Дело в том, что многие наши бизнесмены хотят сами непосредственно побывать на предприятиях Китая, чтобы, как говорится, самолично убедиться в качестве товаров плюс заключить договора. Пока только для транспортников есть льготы в плане выдачи виз, чего не скажешь про предпринимателей.

Не так давно Китай заключил безвизовый режим с Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Арменией и так далее. Кыргызстан же пока остается на рассмотрении. Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что, будучи в КНР с визитом, обсуждал этот вопрос со своим китайским коллегой. По его словам, в КНР сказали, что кыргызская сторона должна предложить варианты обеспечения безопасности, но они готовы рассмотреть этот вопрос. Поэтому я не могу сейчас говорить о существенном росте товарооборота между нашими странами, пока наши бизнесмены в облегченном визовом режиме посещать фабрики и предприятия Китая", - отметила Долоталиева.

Глава профсоюза торговли Кыргызстана по этому вопросу организовывала встречи предпринимателей с председателем кабинета министром КР Акылбеком Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым.

"На этих встречах мы рассказали, что если наша страна в скором времени не заключит безвизовый режим с Китаем, то наши покупатели могут уйти в тот же Казахстан или Узбекистан. Снятие карантинных ограничений со стороны Китая безусловно помогло нашим предпринимателям, но мы можем пойти еще дальше в случае принятия нашего предложения", - добавила она.





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