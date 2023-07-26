Минфин предлагает поправки в Кодекс о неналоговых доходах

Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Кодекс о неналоговых доходах.

Уточняется, что документ разработан, чтобы закрепить права граждан обращаться в суд с заявлением о возврате государственной пошлины с момента вступления в силу судебного акта по делу.

В действующей редакции Кодекса о неналоговых поступлениях говорится, что гражданин вправе подать заявление в суд о возврате уплаченной государственной пошлины до истечения одного года со дня вступления в законную силу судебного решения.

«Возврат производится органами казначейства по месту зачисления пошлины в бюджет на основании определения суда при условии подачи заявления в суд до истечения одного года со дня поступления пошлины в бюджет», — указано в существующем документе.

Проблема кроется в том, что на практике применяют нормы Кодекса о неналоговых доходах согласно постановлению пленума Верховного суда от 29 мая 2020-го. То есть большинство заявлений участников процесса о возращении госпошлины остаются без удовлетворения, поскольку со дня оплаты и до завершения судебного процесса обычно проходит больше одного года. С учетом судебной практики и сроков рассмотрения дел граждане не могут вернуть свои деньги, что противоречит принципу справедливости.

Кроме того, до окончательного разрешения дела заявления о возврате госпошлины рассмотреть невозможно. Минфин предлагает закрепить право граждан обращаться в суд о возврате своих денег с момента вступления в силу решения суда в соответствии с Гражданским кодексом, а не с Кодексом о неналоговых доходах.



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