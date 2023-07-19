С начала месяца подсолнечное масло в Кыргызстане подешевело на 3 сома

С начала июля подсолнечное масло в Кыргызстане подешевело на 2,75 сома.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если на 30 июня 2023 года продукт в среднем по стране стоил 159,33 сома, то на 17 июля цена опустилась до 156,58 сома. Больше всего масло подешевело в Джалал-Абаде (на 8,08 сома) и Кара-Суу (на 6,54 сома). При этом его стоимость с начала июля на 7,23 сома выросла в селе Покровка Манасского района Таласской области. На сегодня самое дорогое подсолнечное масло продают в Токтогуле (183,21 сома), Кара-Балте (182,44 сома) и Ноокате (180,65 сома). Дешевле всего оно в городах Балыкчи (138,84 сома), Караколе (144,28 сома) и селе Чаек (146,94 сома).

По сравнению с данными на середину июля прошлого года растительное масло подешевело на 31,64 сома, или в 1,2 раза.

Больше всего цена на него снизилась в селе Чаек (на 50,55 сома), городах Кара-Суу (на 45,33 сома) и Кербене (на 41,94 сома). Но в Кара-Балте и Токтогуле цены по сравнению с прошлым годом, наоборот, выросли на 2,58 и 0,61 сома соответственно.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/270525/