Кыргызстан продвигает свою продукцию на выставке «Korea Import Fair 2023»

Бишкек, "Саясат.kg". На данной выставке представлены такие виды товаров как мед, джемы, варенья, мясные деликатесы от представителей отечественного бизнеса.
С целью продвижения отечественной продукции в Республике Корея, Национальное агентство совместно с Посольством Кыргызской Республики в Республике Корея организовали участие отечественных компаний на международной выставке «Korea Import Fair 2023» с 29 июня по 1 июля в г. Сеул.
На данной выставке представлены такие виды товаров как мед, джемы, варенья, мясные деликатесы от представителей отечественного бизнеса.
Организаторами данной выставки являются Корейская Ассоциация Импортеров (KOIMA) при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи. По итогам участия на выставке у компаний будет возможность найти потенциальных покупателей с целью заключения внешнеторговых контрактов.
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