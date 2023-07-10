Кыргызстан продвигает свою продукцию на выставке «Korea Import Fair 2023»

Бишкек, "Саясат.kg". На данной выставке представлены такие виды товаров как мед, джемы, варенья, мясные деликатесы от представителей отечественного бизнеса.

С целью продвижения отечественной продукции в Республике Корея, Национальное агентство совместно с Посольством Кыргызской Республики в Республике Корея организовали участие отечественных компаний на международной выставке «Korea Import Fair 2023» с 29 июня по 1 июля в г. Сеул.

На данной выставке представлены такие виды товаров как мед, джемы, варенья, мясные деликатесы от представителей отечественного бизнеса.

Организаторами данной выставки являются Корейская Ассоциация Импортеров (KOIMA) при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи. По итогам участия на выставке у компаний будет возможность найти потенциальных покупателей с целью заключения внешнеторговых контрактов.