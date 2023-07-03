Аналитики ЕАБР прогнозируют обесценивания сома примерно на 2% в год

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют ослабление сома в среднесрочном периоде.
Как сообщается в макроэкономический прогнозе, в базовом сценарии аналитики ЕАБР прогнозируют курс сома на уровне 87–89 в 2023 года. Этому отчасти будет способствовать валютная политика НБ КР, направленная на сглаживание резких колебаний в динамике курса сома.
В долгосрочном периоде более высокая инфляция в КР по сравнению со странами — торговыми партнерами обусловит обесценение сома примерно на 2% в год.
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