Аналитики ЕАБР прогнозируют обесценивания сома примерно на 2% в год

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют ослабление сома в среднесрочном периоде.

Как сообщается в макроэкономический прогнозе, в базовом сценарии аналитики ЕАБР прогнозируют курс сома на уровне 87–89 в 2023 года. Этому отчасти будет способствовать валютная политика НБ КР, направленная на сглаживание резких колебаний в динамике курса сома.

В долгосрочном периоде более высокая инфляция в КР по сравнению со странами — торговыми партнерами обусловит обесценение сома примерно на 2% в год.

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