Акылбек Жапаров: Ozon увеличил продажи в Кыргызстане в шесть раз

В Бишкеке сегодня, 23 июня, проходит международный форум по электронной коммерции E-COMKG 2023.

На нем выступил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Он рассказал, что только за четыре месяца 2023 года объем экспорта через площадку Wildberries составил 1,2 млрд рублей.

"За весь 2022 год он составил всего 509 млн рублей. Рост как минимум в четыре раза, и это только за четыре месяца этого года. В целом в Кыргызстане выручка на рынке электронной коммерции в 2021 году составила $490 млн. Руководитель Ozon подсказал мне, что Ozon начал торговлю у нас в декабре прошлого года и уже в шесть раз увеличил продажи", - отметил он.

Жапаров добавил, что электронная коммерция вносит большой вклад в развитие женского предпринимательства.



"Еще один аспект, который нас радует, - это развитие предпринимательства среди женщин, возможность реализовать свою продукцию через интернет-площадки и социальные сети. Это дает больше независимости, возможность самовыражения и достижения финансовой стабильности не выходя из дома", - рассказал он.

Напомним, накануне Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.



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