Продвижение проектов строительства железной дороги — важный ход для Кыргызстана

Главами правительств государств — членов ЕАЭС одобрен перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных транспортных проектов.

«Продвижение проекта строительства железной дороги является стратегически выверенным и важным ходом для Кыргызстана», — заявил министр Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев на круглом столе «Развитие транспортных коридоров как стратегическое направление реализации торгового и транзитного потенциала государств — членов ЕАЭС».

По его словам, в сложившихся условиях отсутствия развитой железнодорожной инфраструктуры, учитывая тупиковое положение железнодорожных путей и сообщений в республике, проект по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан предоставит отечественной экономике новые альтернативные маршруты на рынки иных стран. Экономика выйдет из транспортного тупика, диверсифицируя пути транспортировки грузов.

«Главами правительств государств — членов ЕАЭС одобрен перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных транспортных проектов. От КР туда включен проект электрификации железнодорожного участка Луговая — Балыкчи. В процессе включения еще два проекта, один из которых имеет важное стратегическое значение. Для нашей страны это железная дорога Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал — Джалал-Абад. Решение по этому проекту будет принято в июле», — сказал Арзыбек Кожошев.

Он отметил, что поддержка инфраструктурных проектов, направленных на выход республики из частичной транспортной изоляции, считается приоритетной. «Учитывая складывающиеся условия, важно объединить регионы железнодорожным сообщением, что послужит дополнительным стимулом для экономического развития, увеличения деловой активности и торговли внутри Кыргызстана», — заключил министр ЕЭК.



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