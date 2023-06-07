Предприниматели Узбекистана готовы инвестировать в Кыргызстан свыше 70 млн. долларов США

Бишкек, "Саясат.kg". Состоялся рабочий визит Директора Национального агентства У.Т.Темиралиева в Республику Узбекистан.

В целях исполнения договоренностей, проработанных по линии Национального агентства в рамках прошедшего бизнес-форума «Кыргызстан - Узбекистан», который состоялся 26 января 2023 года в г. Бишкек, а также для качественной проработки проектов включенных в список «Дорожной карты» между Национальным агентством и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз, подписанного по итогам визита Председателя Кабинета Министров – Руководителя Администрации Президента КР АУ.Жапарова с 8-11 марта 2023 года в Республику Узбекистан, состоялся рабочий визит Директора Национального агентства У.Т.Темиралиева в Республику Узбекистан.

В ходе визита состоялась встреча с Министром инвестиций, промышленности и торговли РУз Л.Ш. Кудратовым. Стороны отметили позитивную динамику развития экономических отношений и подчеркнули важность исполнения всех договоренностей, которые необходимо реализовать до конца 2023 года.

Вместе с тем, директор НАИ У.Т.Темиралиев посетил производственные предприятия и провел встречу с предпринимателями, которые выразили свою заинтересованность и готовность инвестировать в Кыргызскую Республику свыше 70 млн. долл. США. Кроме того, на сегодняшний день Национальным агентством активно ведутся работы по реализации совместных проектов с Республикой Узбекистан, связанных со строительством предприятия по производству базальтового волокна, производства карбида кальция, текстильно-швейного производства, а также строительства завода по обогащению кварца на территории Кыргызской Республики.