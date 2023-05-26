На равных. Как проходил II Евразийский экономический форум

В Москве завершился II Евразийский экономический форум – главное событие в ЕАЭС в первом полугодии 2023-го.

В нем приняли участие лидеры всех пяти стран Союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России, а также представители бизнеса, экономисты и эксперты из 54 государств.

Форум прошел под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Какие темы там поднимались, и почему у Кыргызстана от него повышенные ожидания, читайте в нашем материале.

Здравый смысл

В 2022 году председателем ЕАЭС был Кыргызстан, а в 2023-м им стала Россия. Открывая форум, Владимир Путин отметил, что РФ и ее партнеры по ЕАЭС заинтересованы в честном, продуктивном и прагматичном взаимодействии. Все, кто думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, по сути, стреляют в ногу себе и тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату.

"Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, различными посулами, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией. При этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", – заметил российский лидер.

Он рассказал, что, несмотря на геополитические риски и кризис в мировой экономике, общий ВВП стран ЕАЭС в 2022-м сократился лишь на 1,6% (хотя некоторые эксперты предсказывали иной, "обвальный" сценарий). При этом товарооборот между ними увеличился на 14% и составил $83,3 миллиарда.

Не зря говорят: друзья познаются в беде!

Подавляющее преимущество

"Мы, ЕАЭС, доказали свою жизнеспособность, – подчеркнул зампредседателя Правительства РФ, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук. – У нас низкий уровень безработицы, хорошая самообеспеченность ресурсами, энергетическая безопасность, низкая инфляция, собственная независимая платежная система. У нас общий язык общения, что является нашим колоссальным преимуществом. Это все позиционирует ЕАЭС для того, чтобы здесь реализовать весь свой потенциал и превратить наш Союз в безопасный макрорегион Евразии. Приоритеты российского председательства на это и нацелены".

Положительно оценил развитие евразийской интеграции и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев: "Наша интеграция показала свою востребованность. Растут и торговля, и инвестиции. Сельское хозяйство в 2022 году выросло больше чем на 30%. У нас гарантирована продовольственная и экономическая безопасность. Наше евразийское пространство открыто для капитала и бизнеса".

Стратегия и тактика

Высоко оценил роль ЕАЭС и президент КР Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что Союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом экономического развития, а защита интересов бизнеса и его поддержка – приоритетная задача во всех странах ЕАЭС. "В этом плане предлагаю проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена в Союзе, – сказал Садыр Жапаров. – Его создание поспособствует усилению потенциала бизнеса, учета мнений и защиты прав субъектов предпринимательства".

Конечно, странам ЕАЭС еще есть, над чем работать. Важным аспектом, по мнению Садыра Жапарова, станет объединение систем стратегического планирования стран Союза. Он считает нужным создать наднациональный институт развития ЕАЭС, выполняющий функции по подготовке, аналитическому сопровождению и финансированию интеграционных проектов на примере Агентства стратегических инициатив РФ.

Одним из главных направлений, которое скоро получит развитие в ЕАЭС, станет цифровизация. Ее внедрение, в частности, ускорит доставку грузов и даст новый импульс торговле. Еще одной приоритетной задачей является развитие единого рынка трудовых ресурсов и повышение уровня социальной защищенности трудовых мигрантов. В перспективе в рамках такого рынка будет проводиться подготовка высококвалифицированных работников с новыми компетенциями, которые смогут производить конкурентоспособные товары.

Кроме этих тем, на форуме обсудили стратегию развития ЕАЭС до 2030 года, а также конкретные направления сотрудничества – разработку совместных инвестиционных проектов, электронную торговлю, развитие туристических кластеров, вопросы искусственного интеллекта и использование новых транспортно-логистических коридоров (в том числе маршрута Узбекистан – Кыргызстан – Китай).

Рекорд за рекордом?

I Евразийский экономический форум прошел год назад в Бишкеке и позволил КР укрепить связи с союзниками по ЕАЭС. Это, в свою очередь, дало мощный толчок нашей экономике – по итогам 2022-го она выросла на 7%.

По словам доктора экономических наук, экс-депутата БГК Бейшенбека Ишенова, Кыргызстану необходимо продолжать усилия по развитию промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и логистики, создавать новые рабочие места. И основные внешнеэкономические партнеры нам в этом помогут. "В первую очередь нашей республике нужно сотрудничать с Россией, – отметил Бейшенбек Ишенов. – Именно у нее мы сможем получить столь необходимые в решении наших актуальных задач инвестиции, технологии и ресурсы".

В том же 2022 году товарооборот КР со странами ЕАЭС достиг $4,5 миллиарда, из них $3,2 миллиарда – с Россией. Это рекордные показатели за всю историю нашего членства в Союзе. Кроме того, за год председательства КР в ЕАЭС принято более 50 мер и решений в поддержку бизнеса. Нет сомнений, что нынешний форум поможет нам развить эти успехи.





URL: https://www.vb.kg/429859