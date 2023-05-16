За две недели говядина в Кыргызстане подорожала на 6 сомов

За две недели мая цены на говядину в Кыргызстане выросли на 6 сомов.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если на 30 апреля этот вид мяса стоил в среднем по стране 542,84 сома, то к концу прошлой недели стоимость выросла до 548,94 сома. С начала года говядина подорожала на 4,49 сома. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она стала дороже на 67,77 сома.

На сегодня дороже всего говядина в Бишкеке (571,83 сома за килограмм), Нарыне (563,25 сома) и селе Чаек Джумгальского района (550 сомов). Дешевле всего этот вид мяса в селе Покровка Манасского района (472,33 сома), а также в Раззакове (480 сомов) и Кербене (484,97 сома).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/265498/