Какие продукты больше всего подорожали в апреле? Данные Нацстаткома

В апреле в Кыргызстане значительно выросли цены на среднезерный и длиннозерный рис, а также на мясо баранины и конины.
Об этом говорится в данных Нацстаткома.
Отмечается, что, по сравнению с мартом, больше всего выросла стоимость мяса баранины - на 11,9 сома, мяса конины - на 9,9 сома, риса среднезерного - на 4,8 сома и риса длиннозерного - на 1,8 сома. В меньшей степени подорожал хлеб (в том числе и лепешки), а также чай зеленых и черных сортов.
В то же время масло подсолнечное подешевело на 5,7 сома, говядина - на 2 сома, картофель - на 1,3 сома. Незначительно снизились цены на муку пшеничную первого и высшего сортов, молоко, яйца куриные и сахар-песок.
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