"Преференции во внешней торговле позволят бизнесу КР выйти на новые рынки"

Кыргызской Республике предоставлен целый ряд преференций в торговле со стороны зарубежных стран.

Наша страна имеет статус члена Всеобщей системы преференций ВСП+ Европейского союза, ВСП США, Схемы торговли для развивающихся стран (DCTS) Великобритании. Кыргызстан одним из первых в СНГ присоединился к Всемирной торговой организации (ВТО), использует преимущества Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Однако не все предприниматели и предприятия знают, как использовать все эти преимущества в торговых системах. Поэтому мы организовали для них встречу, чтобы полноценно представить всю необходимую информацию, ответить на вопросы предпринимателей, и самое главное - распространить информацию дальше по регионам страны, чтобы любой потенциальный экспортер смог использовать эти преимущества", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков перед началом IBC TradEx 2023.

На TradEx собрали представителей госорганов, посольств, международных организаций и самое главное - предпринимателей, организовали панельные сессии с компаниями, которые сопровождают экспортно-импортные операции, включая юридические фирмы, лаборатории, логистические компании и другие.

Приглашенные эксперты и специалисты поделились опытом и знаниями, чтобы помочь предпринимателям успешно выйти на международные рынки. Представители посольств и международных организаций рассказали о преимуществах систем преференций в торговле. Предприниматели узнали о возможностях онлайн-продаж для экспортеров, как на основе бесплатных онлайн платформ открыть интернет-магазины, ознакомились с историями успешных кейсов экспорта товаров.

Электронный справочник по преференциям по внешней торговле будет доступен всем заинтересованным сторонам.

"С самого начала мы продумывали наше мероприятие с нацеленностью на результат и рады видеть, что достигли многих запланированных целей. Проведение вот таких встреч особенно важно, учитывая логистические трудности в регионе и в мире. Кроме того, сказываются постоянные колебания цен на сырьевые материалы, а также ограничения, введенные на экспорт отдельных видов товаров из Кыргызстана, другие сложности", - объяснил vb.kg глава МДС.

По словам Аскара Сыдыкова, пока сохраняется отрицательный торговый баланс нашей страны. Объем импорта продолжает в разы преобладать над объемом экспорта товаров, поэтому необходимо максимально стимулировать развитие экспорта. Предприниматели Кыргызстана как никогда сегодня нуждаются в поддержке, особенно в сфере внешней торговли.

"В своей деятельности МДС старается проводить наиболее необходимые для бизнеса мероприятия, чтобы они были ориентированы на результат и не оставались только на уровне встреч и обсуждений. Думаю, на этот раз мы свою задачу выполнили", - подвел итоги встречи глава МДС.

Справочно: Рынок государственных закупок ВТО оценивается в 1.6 триллиона долларов США. В общем объеме внешнеторгового оборота КР страны - члены ВТО занимают 93.6% (экспорт 89.1%, импорт – 95.2%). В общем объеме товарооборота республики в прошлом году на взаимную торговлю с государствами - членами ЕАЭС пришлось 38,4%, в том числе экспорт - 65,8%, импорт - 32,1%.

Благодаря использованию преимуществ ВСП+ экспорт Кыргызстана в страны ЕС увеличился на 30,6% в 2022 году. Напомним, таможенные льготы (обнуление) действуют на 6200 товарных позиций.

В этом году торговая схема для развивающихся стран (DCTS) Великобритании заменит действующую Всеобщую систему преференций (ВСП). DCTS более выгодна и проста, она снижает тарифы, упрощает правила происхождения и требования для доступа к новым преференциям.

URL: https://www.vb.kg/429213