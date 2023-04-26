В ЗАО "Кумтор голд компани" рассказали, сколько произвели и продали золота в прошлом году

От продажи 17 284 кг заработала $986 млн 511 тыс.



Руководство закрытого акционерного общества "Кумтор голд компани" представило отчет о деятельности предприятия за 2022 год акционерам в присутствии Акылбека Жапарова, представителей "Кыргызалтына" и сотрудников администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

Согласно информации ЗАО "Кумтор голд компани" о добытом золоте и доходах от его продажи, в прошлом году компания произвела 17 305 кг золота. От продажи 17 284 кг заработала $986 млн 511 тыс.

Компания также сообщила, что в прошлом году выплатила более 32 млрд сомов в виде налогов и других платежей.

Акылбек Жапаров отметил, что доходы от добычи золота должны направляться на социальные проекты, созданные для нужд населения, а отчеты предприятия должны быть точными. "До передачи "Кумтора" государству были представлены разные отчеты. Отчеты по месторождению, которое находится в государственной собственности, должны быть точными. В этих целях совет директоров должен вести жесткий контроль", - сказал он.

ЗАО "Кумтор голд компани" планирует произвести в этом году более 14 тонн золота.



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