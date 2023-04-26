Около 250 кыргызстанцев смогли оформить документы удаленно за первый месяц предоставления услуги

Через сервис интернет-эквайринга по удаленному оформлению документов за первый месяц работы прошло 238 успешных транзакций.

Информацию сообщает Минцифры.

Больше всего онлайн-платежем восспользовались кыргызстанцы в Германии – 67, Казахстане – 46, США – 41, Турции – 31 платеж.

Услугу по удаленному оформлению документов в Кыргызстане запустили 15 марта текущего года. Технология позволяет принимать онлайн к оплате банковские карты «Элкарт», Visa, MasterCard за услуги изготовления паспорта и ID-карты в дипломатических представительствах КР зарубежом.

Экономист