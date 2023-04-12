ЖК принял законопроект о платных дорогах в третьем чтении

А также стимулирование инвесторов при их строительстве, реконструкции и управлении.
На заседании ЖК 12 апреля депутаты рассмотрели проект закона «Об автомобильных дорогах» в третьем чтении, сообщает пресс-служба парламента.
Законопроект предусматривает создание, организацию и эксплуатацию платных дорог в стране. А также стимулирование инвесторов при их строительстве, реконструкции и управлении.
В ходе обсуждения депутаты поднимали вопросы развития внутренних дорог в регионах, строительства и реконструкции дорог республиканского значения.
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economist.kg
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