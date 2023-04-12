ЖК принял законопроект о платных дорогах в третьем чтении

А также стимулирование инвесторов при их строительстве, реконструкции и управлении.

На заседании ЖК 12 апреля депутаты рассмотрели проект закона «Об автомобильных дорогах» в третьем чтении, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект предусматривает создание, организацию и эксплуатацию платных дорог в стране. А также стимулирование инвесторов при их строительстве, реконструкции и управлении.

В ходе обсуждения депутаты поднимали вопросы развития внутренних дорог в регионах, строительства и реконструкции дорог республиканского значения.

Подпишитесь на наш Телеграм-канал, чтобы первыми узнавать о самых важных событиях экономики и бизнеса в Кыргызстане.



economist.kg