Резиденты Парка креативных индустрий будут платить один единый налог вместо трех

Резиденты создаваемого Парка креативных индустрий Кыргызстана будут платить один единый налог вместо трех.

Также предусмотрены значительные послабления по социальным взносам. Об этом сообщил заместитель министра экономики Чингиз Макешов 12 апреля на церемонии завершения 4-летней программы по инновационной политике и запуска Парка креативных индустрий.

По его словам, за основу налогообложения взят механизм уплаты единого налога субъектами малого и среднего предпринимательства. Вместо налога на прибыль в размере 10%, НДС в размере 12% и налога с продаж, который доходит до 2%, резиденты парка будут ежеквартально уплачивать только налог с выручки.

Данный налог с выручки составит 0.5% в 2023 году, 1% в период с 2024 по 2026 годы и только в 2027 году ставка будет доведена до 2%.

«Это очень существенное снижение по налоговым ставкам», – сказал чиновник.

Также разработан и находится на рассмотрении проект закона по специальному режиму сбора страховых взносов, по которому взят аналог с Парка высоких технологий (ПВТ). По словам Макешова, в настоящее время в КР в совокупности в среднем с подоходным налогом и социальными отчислениями взносы составляют 37%. Поэтому в Парке креативных индустрий подоходный налог планируется существенно снизить.

«Креативная индустрия обязательно станет толчком для выхода из тени неформального сектора экономики, создавая дополнительные рабочие места и также увеличивая объем налоговых поступлений в республиканский бюджет», – сказал в своем заявлении замминистра экономики.



economist.kg