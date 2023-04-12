Налоговая служба собрала в бюджет с начала года свыше 54 млрд сомов

Налоговая служба за январь-март 2023 года собрала в бюджет почти 54.6 млрд сомов налогов и страховых взносов.
Это на 8 млрд сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил зампредседателя ведомства Исламбек Кыдыргычов на пресс-конференции в агентстве «Кабар».
Зампредседателя рассказал агенству, что установленный план перевыполнен на 1.3 млрд сомов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по сборам вырос на 8 млрд сомов.
«В том числе собрано 40.4 млрд сомов налогов и платежей с опережением плана на 499 млн сомов. Это по сравнению с тремя месяцами 2022 года больше на 3.7 млрд сомов. Сумма собранных страховых взносов составила 14.5 млрд сомов — план перевыполнен на 849.3 млн сомов. По сравнению с показателями прошлого года это больше на 4.3 млрд сомов», — уточнил Кыдыргычов.
Исламбек Кыдыргычов пояснил, что Налоговая служба перевыполнила плановые показатели по налогам благодаря работе по улучшению налогового администрирования и переводу предпринимателей на обслуживание онлайн.
economist.kg
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