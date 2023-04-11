Сколько денег ушло на обслуживание госдолга КР за 3 месяца этого года

За аналогичный период прошлого года на обслуживание госдолга было израсходовано почти 7,6 миллиарда сомов.

За I квартал этого года на обслуживание государственного долга Кыргызстана было направлено 9 миллиардов 37,3 миллиона сомов, сообщается на сайте Министерства финансов.

Из этих средств почти 6,1 миллиарда сомов потратили на выплату внешнего долга, а более 2,9 миллиарда — на погашение внутреннего.

За январь-март прошлого года на данные цели израсходовали почти 7,6 миллиарда сомов.

Всего на обслуживание государственного долга КР в нынешнем году планируется выделить 48 миллиардов 625,4 миллиона.

Согласно открытым данным Минфина (с 2005-го), это рекордная сумма. Для сравнения: в 2022 году на выплату госдолга направили 33,6 миллиарда сомов.

К концу нынешнего февраля объем государственного долга составил 5,6 миллиарда долларов, из них 4,5 миллиарда пришлось на внешние заимствования.

Sputnik Кыргызстан