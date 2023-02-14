Акылбек Жапаров рассказал о планах превратить Кыргызстан в "региональный бизнес-оазис"

И наконец, тренд на развитие и расширение зоны применения моделей зеленой экономики.

Новая финансовая стратегия станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием "Кыргызстан – региональный бизнес-оазис". Об этом гредседатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров сказал во время выступления на панельной сессии "Цели устойчивого развития в действии" Всемирного правительственного саммита (WGS), проходящего в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)

Как отметили в пресс-службе кабмина, Жапаров назвал в числе ярких трендов, наблюдаемых в последнее время, деглобализацию мировых экономик, их стремление наращивать внутренний потенциал.

Другим важным трендом глава кабмина считает рост инвестиций - как государственных, так и частных - в образование и модернизацию образовательных моделей.



"И наконец, тренд на развитие и расширение зоны применения моделей зеленой экономики. Я не случайно выделил эти тренды, потому что они являются приоритетными для правительства Кыргызской Республики", - сказал он.

Сегодня Кыргызская Республика, без сомнения, является страной с благоприятным инвестиционным климатом для вхождения иностранных предпринимателей на рынок.

Жапаров подчеркнул, что потенциальным партнерам страны предлагается "либеральный инвестиционный режим и внешнеторговая политика с минимальными административными барьерами, открытая и доверительная деловая среда, продуманные механизмы защиты собственности инвесторов".

"Кроме того, сейчас в фазе активной разработки находится новая финансовая стратегия страны, в основе которой лежат принципы рациональности и целесообразности, а также повышения эффективности управления. Новая стратегия станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием "Кыргызстан – региональный бизнес-оазис". Главная цель программы – создать в стране максимально привлекательный инвестиционный климат", - отметил он.



По словам председателя кабмина, в рамках реализации программы планируется инициирование пакета законопроектов, направленных на защиту инвестиций, свободу перемещения капитала, запрет на силовое решение хозяйствующих споров, упрощение процедур регистрации и лицензирования.

"Идет разработка Инвестиционного кодекса Кыргызской Республики, сочетающего все положения по привлечению и продвижению инвестиций. Масштабные инвестиции в национальные проекты будут осваиваться в режиме "стратегического инвестора" и обеспечены дополнительными мерами защиты", - резюмировал Жапаров.



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