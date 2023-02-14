И наконец, тренд на развитие и расширение зоны применения моделей зеленой экономики.
Новая финансовая стратегия станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием "Кыргызстан – региональный бизнес-оазис". Об этом гредседатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров сказал во время выступления на панельной сессии "Цели устойчивого развития в действии" Всемирного правительственного саммита (WGS), проходящего в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)
Как отметили в пресс-службе кабмина, Жапаров назвал в числе ярких трендов, наблюдаемых в последнее время, деглобализацию мировых экономик, их стремление наращивать внутренний потенциал.
Другим важным трендом глава кабмина считает рост инвестиций - как государственных, так и частных - в образование и модернизацию образовательных моделей.
"И наконец, тренд на развитие и расширение зоны применения моделей зеленой экономики. Я не случайно выделил эти тренды, потому что они являются приоритетными для правительства Кыргызской Республики", - сказал он.
Сегодня Кыргызская Республика, без сомнения, является страной с благоприятным инвестиционным климатом для вхождения иностранных предпринимателей на рынок.
Жапаров подчеркнул, что потенциальным партнерам страны предлагается "либеральный инвестиционный режим и внешнеторговая политика с минимальными административными барьерами, открытая и доверительная деловая среда, продуманные механизмы защиты собственности инвесторов".
"Кроме того, сейчас в фазе активной разработки находится новая финансовая стратегия страны, в основе которой лежат принципы рациональности и целесообразности, а также повышения эффективности управления. Новая стратегия станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием "Кыргызстан – региональный бизнес-оазис". Главная цель программы – создать в стране максимально привлекательный инвестиционный климат", - отметил он.
По словам председателя кабмина, в рамках реализации программы планируется инициирование пакета законопроектов, направленных на защиту инвестиций, свободу перемещения капитала, запрет на силовое решение хозяйствующих споров, упрощение процедур регистрации и лицензирования.
"Идет разработка Инвестиционного кодекса Кыргызской Республики, сочетающего все положения по привлечению и продвижению инвестиций. Масштабные инвестиции в национальные проекты будут осваиваться в режиме "стратегического инвестора" и обеспечены дополнительными мерами защиты", - резюмировал Жапаров.
URL: https://kaktus.media/475540
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!