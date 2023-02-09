Япония предоставляет грант на 7,5 миллион долларов США

Бишкек, "Саясат.kg". Цель проекта - является укрепление потенциала диагностики путем предоставления медицинского оборудования.

В Министерстве финансов КР между Кабинетом Министров Кыргызской Республики в лице Министра финансов КР А.К.Бакетаева и Правительства Японии в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР Хидэки Года и Постоянным Представителем Японского агентства международного сотрудничества в КР Кавамото Хироюки состоялась Церемония подписания Обменных нот и Грантового соглашения по проекту «Улучшение медицинского оборудования в городе Бишкек и Чуйской области».

На церемонии также приняли участие депутат Жогорку Кенеша КР Т.Масабиров и министр Здравоохранения КР Г.Батырова.

Для реализации данного проекта правительство Японии предоставляет грант (безвозмездную помощь) в размере до 999 млн. японских йен (7,6 млн. долларов США).

Цель проекта - является укрепление потенциала диагностики путем предоставления медицинского оборудования.

Справочно: Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Японией были установлены 26 января 1992 года. С начала деятельности в Кыргызской Республике, со стороны JICA и Посольства Японии КР были подписаны 30 соглашений, из которых в настоящее время реализуется 4 инвестпроектов и 2 проекта реализуется в рамках технической помощи. Проекты направлены на улучшение секторов транспорта, здравоохранения.