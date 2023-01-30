Глава кабмина КР отметил важность открытия торговых представительств страны за рубежом

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии Министерства иностранных дел республики.

В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности ведомства за прошлый год, а также задачи на 2023 год, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что по итогам прошлого года Министерство иностранных дел получило высшую оценку.

«Хотел бы заострить свое внимание на значимости и роли Министерства в части продвижения вопросов экономической дипломатии. Очень важно усилить взаимодействие государственного органа и наших заграничных учреждений с министерствами и ведомствами, а также частным сектором по диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений. Перед министерствами и ведомствами поставлена задача по наращиванию отечественного экспорта в Китайскую Народную Республику», - сказал он, отметив важность открытия торговых представительств Кыргызстана в Китае, Турции и Узбекистане.

Акылбек Жапаров сказал, что ведомству необходимо продолжить работу по содействию экспорта бутилированной воды, в том числе путем привлечения на территорию республики потенциальных инвесторов/производителей с известным брендом с целью открытия производства и дальнейшей поставки под собственной торговой маркой в зарубежные страны.

«Приоритетным направлением для государства является развитие зеленой энергетики, строительство крупных, средних и малых гидроэнергетических сооружений. В эту сферу необходимо привлекать инвестиции. Важным ресурсом является вода, нам необходимо привлекать инвестиции также и в это направление. Мы готовы выкупить франшизу крупных международных компаний по выпуску бутилированной воды, чтобы создали совместное предприятие, обучить местных предпринимателей с тем, что бы они смогли выйти на международные рынки», - сказал он.

Завершая свое выступление, глава кабмина подчеркнул необходимость постоянного поиска возможностей для продвижения интересов государства в зарубежных странах.



«От вас и вашей работы наши граждане ждут ощутимых результатов. Уверен в том, что вами, в тесной координации с кабинетом министров, соответствующими ведомствами, будут приложены максимум усилий для достижения общей цели – построения сильного, развитого, самодостаточного государства ради благополучия и процветания нашего народа», - сказал Акылбек Жапаров.

Кабар