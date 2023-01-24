Швейцария выделит $9 млн для проектов в трех областях Кыргызстана

Правительство Швейцарии выделит Кыргызстану 9 млн сомов на создание инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в КР.

По ее данным, финансирование будет направлено на проекты в Ошской, Баткенской и Нарынской областях. Они предусматривают выработку системного подхода в управлении и борьбе со стихийными бедствиями: засухой, селями, наводнениями и другими. В результате 250 тыс. наиболее уязвимых домохозяйств будут получать достоверные прогнозы о климате и преждевременно готовиться к возможным бедствиям.

«Правительство Швейцарии выделяет более 9 млн долларов США на компонент ВПП ООН, направленный на повышение устойчивости наиболее уязвимых сельских сообществ к изменению климата и рискам стихийных бедствий. Данный компонент реализуется ВПП ООН в партнерстве с МЧС Кыргызской Республики», — отметили в посольстве.

Соглашение на финансирование этих проектов подписали посол Швейцарии в Кыргызской Республике Оливье Бангертер и представитель и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накай.

Реализация программы в рамках этого соглашения предусмотрена на следующие пять лет.

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