Швейцария выделит $9 млн для проектов в трех областях Кыргызстана 

Правительство Швейцарии выделит Кыргызстану 9 млн сомов на создание инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в КР.
По ее данным, финансирование будет направлено на проекты в Ошской, Баткенской и Нарынской областях. Они предусматривают выработку системного подхода в управлении и борьбе со стихийными бедствиями: засухой, селями, наводнениями и другими. В результате 250 тыс. наиболее уязвимых домохозяйств будут получать достоверные прогнозы о климате и преждевременно готовиться к возможным бедствиям.
«Правительство Швейцарии выделяет более 9 млн долларов США на компонент ВПП ООН, направленный на повышение устойчивости наиболее уязвимых сельских сообществ к изменению климата и рискам стихийных бедствий. Данный компонент реализуется ВПП ООН в партнерстве с МЧС Кыргызской Республики», — отметили в посольстве.
Соглашение на финансирование этих проектов подписали посол Швейцарии в Кыргызской Республике Оливье Бангертер и представитель и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накай.
Реализация программы в рамках этого соглашения предусмотрена на следующие пять лет.
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