Требуй чек — получи кешбэк. Кыргызстанцам начнут возвращать деньги за покупки

С марта планируется запустить систему кешбэка — возврата части потраченных на покупку товаров и услуг средств.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов.
По его словам, проект сейчас находится на рассмотрении кабинета министров. Там решат, какой процент будет возвращаться и как будут считать кешбэк — от суммы чека или суммы уплаты налога на добавленную стоимость.
«Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!» дала хорошие результаты. Но в ней выиграть может только ограниченное количество человек. Чтобы люди были более заинтересованы в том, чтобы требовать чеки, мы запускаем систему кешбэка. В этом году будет два проекта работать — лотерея и кешбэк. Можно будет в приложении «Салык чек» привязать карту или электронный кошелек и получать на них возврат средств», — рассказал Алтынбек Абдувапов.
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