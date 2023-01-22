Акылбек Жапаров назвал размер республиканского бюджета на 2023 год

Это, отметил он, является опережающим показателем по сравнению с соседними странами и странами Евразийского экономического союза.

В 2023 году республиканский бюджет утвержден в размере 500 млрд сомов, рассказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на совещании с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По словам Жапарова, в результате "согласованной финансовой, фискальной и денежно-кредитной политики, запуска новых предприятий" номинальный ВВП достиг 919,4 млрд сомов, рост составил 107%. Это, отметил он, является опережающим показателем по сравнению с соседними странами и странами Евразийского экономического союза.

Глава кабмина также отметил, что номинальный рост консолидированного бюджета составил 190,6 млрд сомов, или 177%, при этом налоговые поступления увеличились на 229 млрд сомов - на 100,5%.

"За два года темп роста составил 214%, или в номинальном выражении налоговые поступления увеличились в 2 раза. Дефицит составил 13,5 млрд сомов. Несмотря на то что мы повысили зарплаты, пенсии, направили значительные суммы на строительство, сельское хозяйство, на обеспечение обороноспособности страны, на обслуживание государственного долга, на конец года у нас осталось 16,2 млрд сомов, включая бюджетные средства в размере 9,9 млрд сомов", - сказал Жапаров. И добавил, что в 2023 году республиканский бюджет утвержден в размере 500 млрд сомов.





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