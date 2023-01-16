Акылбек Жапаров: В ближайшие годы мы должны решить задачу обеспечения кыргызстанцев достойной пенсией

Бишкек, "Саясат.kg". Эту задачу мы должны решить в этом году.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провел совещание по вопросам развития Социального Фонда и расширения охвата населения пенсионным страхованием.

Справочно: На начало 2023 года количество пенсионеров составляет около 740 тысяч, ежегодно увеличиваясь на 40-50 тысяч человек. Если в 2022 году ассигнования составили 29,4 млрд сом, то в 2023 году прямые перечисления из бюджета в Соцфонд составят 41,4 млрд сом. При этом, остальную львиную долю средств Соцфонда формируют также страховые взносы от бюджетных организаций (23 млрд сом в 2022 году, 27.6 млрд в 2023 году), демонстрируя неразвитость пенсионного страхования в стране. Расходы республиканского бюджета на пенсионное обеспечение ежегодно будут только увеличиваться, в случае непринятия действенных мер по реформированию пенсионной системы.

В ходе совещания были поставлены задачи развития добровольного пенсионного страхования, перехода к новым моделям отношений субъектов пенсионной системы и мер поддержки негосударственных пенсионных фондов.

“Мы должны четко и открыто сказать всем нашим молодым людям, что вопрос пенсионных накоплений является их ответственностью, и предоставить им выбор, либо работать с Соцфондом, либо перейти в частные пенсионные фонды, но мы обязаны тем или иным способом охватить все население пенсионным страхованием. Эту задачу мы должны решить в этом году” - заявил по итогам совещания Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров.

«Государство обязано обеспечить достойную старость для всех наших граждан. Это наша конституционная обязанность. Но мы никогда не добьемся цели обеспечения достойной старости при нынешней системе, когда, например, члены крестьянско-фермерских хозяйств платят взносы по фиксированным ставкам, в среднем только по восемь сом в месяц. Доля взносов от сельскохозяйственных работников составляет 0,6%, а расходы на их пенсию 40%. Такая же картина и по индивидуальным предпринимателям, и по другим категориям. Мы уже внесли в Жогорку Кенеш ряд законопроектов для повышения привлекательности негосударственного пенсионного обеспечения. Также необходимо провести широкую информационную программу, чтобы у всех граждан был доступ к четким, понятным и эффективным механизмам обязательных и добровольных пенсионных программ», - сказал Акылбек Жапаров.

По итогам совещания Социальному фонду совместно с другими государственными органами дан ряд поручений, в том числе создать рабочую группу по развитию рынка негосударственных пенсионных услуг, стимулированию граждан в участии в добровольном пенсионном страховании.

Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республике поручено разработать проекты нормативных правовых актов по расширению инструментов инвестирования пенсионных накоплений для негосударственных пенсионных фондов, также по развитию профессиональных пенсионных фондов.

Социальному фонду Кыргызской Республики совместно с Накопительными пенсионными фондами рекомендовано развивать работу с гражданами по повышению финансовой и пенсионной грамотности населения.