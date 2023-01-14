Институт омбудсмена Кыргызстана сэкономил и вернул в бюджет 4 миллиона сомов

Институт омбудсмена сэкономил и вернул в бюджет государства порядка 4 миллионов сомов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на 2022 год для института акыйкатчи в бюджете предусмотрено 60 миллионов 146 тысяч сомов. Из них 86 процентов запланированы на заработную плату и отчисления в Социальный фонд, на служебные поездки — 1,8 процента, на коммунальные услуги и связь — 3,2 процента, на транспортные услуги — 1,9 процента, на приобретение прочих товаров и услуг — 1,6 процента, на текущий ремонт — 3,1 процента. Эти средства не были использованы.

В августе 2022 года президент в рамках реформирования системы государственной службы повысил заработную плату сотрудников аппарата института омбудсмена в два раза, что требовало выделения дополнительного финансирования из средств республиканского бюджета — порядка 24 миллионов сомов.

Однако в результате кардинальных реформ в работе аппарата акыйкатчи, оптимизации ресурсов удалось сэкономить, что позволило, не запрашивая дополнительного финансирования, ограничиться утвержденным бюджетом.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255609/