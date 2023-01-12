100 сомов за кг сахара. Министр экономики объяснил летний скачок цен «нечистыми на руку предпринимателями»

Министр экономики Данияр Амангельдиев сегодня, 12 января, в эфире «Биринчи радио» объяснил рост цен на сахар летом 2022 года.

Министр напомнил о летнем скачке цен до 100 сомов за кг.

«То есть возник определенный дефицит, но мы говорили, что это искусственно. Нечистые на руку предприниматели пытались спекулировать в той ситуации, которая случилась у наших соседей. В результате нам удалось стабилизировать ситуацию. В течение недели были забронированы полностью ресурсы и по всей стране, во всех областях и на все рынки был доставлен сахар из Фонда госматрезервов, и в течение 3 дней нам удалось стабилизировать ситуацию», - рассказал он.

Глава министерства также сообщил, что кабмин ввел запрет на экспорт отдельных видов продовольствия. Также была усилена работа Пограничной службы по пресечению контрабанды.

Справка:

Еще в марте Россия — основной поставщик сахара на местный рынок ввела запрет на вывоз сахара. Для экспорта российского сахара в страны ЕАЭС необходимо разрешение от Министерства сельского хозяйства РФ. Начиная с марта из России прибыло около 66 тонн сахара.

На фоне дефицита сахара в Бишкеке в конце мая, Кыргызстан с 1 июня также запретил вывозить сахар на полгода. Казахстан ввёл аналогичный запрет еще раньше — 23 мая.

За 10 месяцев 2022 года импорт сахара вырос в три раза в январе-октябре 2022 года. Суммарно было ввезено 120 тыс. тонн сахара. При этом на поставки из Бразилии и Индии пришлось 85% всего импорта.

Ранее, крупнейшим поставщиком на местный рынок являлась Россия. Однако в марте РФ ввела запрет на вывоз сахара до 31 августа. После введения запрета из России поступило 1,2 тыс. тонн. На этом фоне, начиная с мая, Кыргызстан стал импортировать тростниковый сахар из Бразилии и белый сахар из Индии.

tazabek.kg