Страны ЕАЭС не готовы к общей валюте — глава коллегии ЕЭК

Страны ЕАЭС не готовы к общей валюте при формировании статистики.
Об этом заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Отметим, 27 декабря было принято решение о формировании статистики ЕАЭС в национальных валютах, соответствующие изменения внесены в Методологию формирования официальной статистической информации союза.
«Теперь в качестве единой расчетной единицы при формировании статистики ЕАЭС можно будет использовать не только доллар США, но и национальные валюты государств-членов»,— сказал глава коллегии Евразийской экономической комиссии.
Однако, по его словам, сегодня говорить о некой общей валюте страны ЕАЭС еще не готовы.
«Но считаю, что, например, цифровая валюта может успешно использоваться как валюта расчетов и как мера стоимости. Безусловно, при наличии соответствующего контроля»,— сказал Михаил Мясникович.
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