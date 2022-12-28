Помощь Баткену. Заемщикам реструктуризировали кредиты на 56 миллионов сомов

Финансово-кредитные организации продолжают помогать заемщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях.

Об этом сообщает Национальный банк.

Всего обратились 500 заемщиков. Списано 344 кредита на 27,5 миллиона сомов и реструктуризировано 224 кредита на 56 миллионов сомов.

«Финансово-кредитные организации рассматривают все поступающие заявления от пострадавших заемщиков и будут принимать соответствующие меры согласно банковскому законодательству», — отметили в Нацбанке.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

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