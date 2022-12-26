В торговле ЕАЭС с Китаем уже порядка 20-25% идет в нацвалютах, - министр ЕЭК

Мы выходим на новые многополярные решения.
Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, выступая на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив.
«В торговле с Китаем у нас уже порядка 20-25% идет в национальных валютах, мы уходим от доллара. Летом началась торговля валютными парами с Ираном. У нас активно развиваются взаимоотношения с арабским востоком, в частности, с ОАЭ. То есть все те новые решения, которые ситуация вынудила активизировать и ускорить, - они сегодня уже фактически существуют: это и расчеты, и логистика, и регуляторика», - рассказал министр по торговле ЕЭК.
Тем не менее, по словам министра, несмотря на имеющийся позитив, вызовы, безусловно, остаются. Но эти вызовы открывают возможности для бизнеса и международного сотрудничества, уверен Андрей Слепнев. В качестве одного из самых интересных здесь можно назвать логистический вопрос: перспективы развития экономического коридора «Север-Юг», альтернативные варианты маршрута «Восток-Запад» и другие проекты.
Tazabek
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