Последствия кризиса. Поступления от ЕАЭС снизились на 5,4 миллиарда сомов

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Поступления ввозных таможенных пошлин в бюджет Кыргызстана из общей копилки Евразийского экономического союза снизились на 5,4 миллиарда сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.
По его словам, в январе — ноябре поступления от ввозных пошлин составили 14 миллиардов 384 миллиона сомов. Это на 27 процентов меньше уровня 2021 года.
«Снижение связано с геополитической ситуацией и обнулением ставок ввозных пошлин более чем на 1,3 тысячи товарных позиций. Из общего количества товаров с нулевой ввозной пошлиной Кыргызстан предложил обнулить пошлины на 520 товаров. Среди них некоторые продовольственные товары, сырье, товары для текстильной промышленности и фармацевтическая продукция», — пояснил Адылбек Касымалиев.
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