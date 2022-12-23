Кыргызстан на втором месте в ЕАЭС по уровню роста цен

Инфляция в ЕАЭС в ноябре составила 12 процентов по сравнению с декабрем 2021 года. Такие данные приводит Евразийская экономическая комиссия.

При этом самые высокие показатели по росту цен отмечены в Казахстане (18,9 процента), Кыргызстане (13,5 процента) и Беларуси (12,4 процента). По сравнению с декабрем 2021 года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на непродовольственные товары (на 13,1 процента). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 11,4 процента, на платные услуги — на 10,9 процента.

Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 23,4 процента), Кыргызстане (на 15,8 процента) и Беларуси (на 13 процентов). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане (на 17,8 процента) и Беларуси (на 14,2 процента), на платные услуги — в Казахстане (на 13,5 процента).

В ноябре по сравнению с октябрем цены на товары и услуги выросли на 0,4 процента. При этом в Казахстане инфляция составила 1,4 процента, в Кыргызстане — 1,3 процента и Армении — 1,1 процента.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/254168/