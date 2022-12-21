Наибольший объем инвестиций в СНГ приходится на Китай, - ЕАБР

Взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира имеют потенциал роста.

Об этом сообщается в аналитическом материале Евразийского банка развития.

Так, накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года. Инвестиции КНР в Россию составили 12,5 млрд долларов.

«Инвесторы из КНР стали активнее в России. Накопленные китайские ПИИ в России выросли на 27,4% с 2016 по 2022 год, тогда как в целом по ЕАЭС — на 8,1%», - сообщается в докладе.

Экспансия китайского капитала в постсоветские страны значительна. Иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.

«Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долл., их ключевой получатель — Азербайджан. Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, а за пределами ЕАЭС — в Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики, - сообщают эксперты.

Аналитики ЕАБР констатируют, что первый период роста взаимных ПИИ в СНГ пришелся на 2008–2012 гг. Второй значительный период роста взаимных ПИИ был в 2016–2020 гг.



tazabek.kg