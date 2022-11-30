Инфляция в Кыргызстане может в следующем году снизиться почти в три раза

Рост инфляции в Кыргызстане может замедлиться до 5,2% к концу 2023 года.

Такой прогноз дают эксперты Евразийского банка развития.

Укрепление сома, начавшееся в середине 2022 года, будет сдерживать проинфляционные внешние факторы в начале 2023 года. При этом высокие цены на мировых рынках продовольствия и задержки в поставках товаров окажут влияние на стоимость товаров в Кыргызстане.

Ко второй половине года по мере стабилизации ситуации во внешнем секторе рост инфляции замедлится. Она, как ожидается, вернется к целевому ориентиру в 2024 году и составит 4,2% на фоне увеличения выпуска золота. Прогнозируется замедление прироста потребительских цен до 4-5%. При этом к концу 2022 года инфляция в Кыргызстане достигнет 14%, отмечают в ЕБРР.



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