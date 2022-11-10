Минфин признал дефицит бюджета в 35 млрд сомов и назвал основную причину

Основной причиной снижения налоговых доходов являются вооруженный конфликт на территории Украины

По данным пресс-службы ведомства, доходы республиканского бюджета были утверждены в сумме 282,1 млрд сомов, расходы – 291,2 млрд сомов, дефицит – 9,1 млрд сомов.

Однако в соответствии с уточнениями республиканского бюджета 2022 года, доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 272 млрд сомов, или с уменьшением на 10,1 млрд сомов.

Основной причиной снижения налоговых доходов являются вооруженный конфликт на территории Украины и введение дополнительных санкций в отношении России. Это повлекло за собой снижение поступлений ЕАЭС, что повлияло на поступление таможенных пошлин от России и Беларуси в меньшем размере.

Минфин отмечает, что расходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 307,4 млрд сомов, или с ростом на 16,1 млрд сомов. А дефицит республиканского бюджета вырос на 26,2 млрд сомов и составит 35,4 млрд сомов.

Структуру дефицита республиканского бюджета ведомство разделяет следующим образом:

- структура дефицита бюджета состоит из дефицита по бюджетным средствам, дефицита по средствам на специальных счетах и дефицита по государственным инвестициям;

- дефицит по государственным инвестициям составляет 14,2 млрд сомов, которые покрываются за счет поступлений по государственным инвестициям, то есть за счет внешних источников;

- доходы госорганов по средствам на специальных счетах составляют 19,5 млрд сомов, при этом расходы - 26,2 млрд сомов. Исходя из этого дефицит – 6,7 млрд сомов. Данный дефицит покрывается за счет остатков средств на специальных счетах на начало года.

- дефицит по бюджетным средствам образовался за счет снижения доходов по бюджетным средствам и роста расходов. Данный дефицит составит 14,5 млрд сомов, которые покрываются за счет внутренних источников покрытия (выпуск государственных ценных бумаг и остатки по бюджетным средствам на начало года).

Напомним, на совместном заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил" председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что консолидированный бюджет на 2022 год составлял 403,9 млрд сомов, а доходы республиканского бюджета были рассчитаны в объеме 282,1 млрд сомов. Расходы же были на уровне 291,2 млрд сомов. Дефицит бюджета должен был составить 9,1 млрд сомов.

По его словам, в этом году таможенной службе КР также была поставлена задача собрать 98 млрд сомов, но за 10 месяцев набралось лишь 59,1 млрд сомов. По прогнозам, общая сумма собранных средств за этот год будет на 20 млрд сомов, или на 20% меньше запланированной.

Жапаров признал, что из-за этого, а также из-за дополнительных расходов на восстановительные работы в Баткенской области дефицит бюджета в 2022-м может достичь 35 млрд сомов, что станет самым большим дефицитом бюджета в истории Кыргызстана.



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