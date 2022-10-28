Когда рухнет долларовая система и что произойдет после, рассказал Хазин

Российский экономист Михаил Хазин рассказал о сроках развала мировой долларовой системы и последствиях ее краха.

В беседе на радио Sputnik он отметил, что для того, чтобы создать современную систему разделения труда, тому или иному региону мира нужно как минимум 500 миллионов потребителей.

"К примеру, в России с учетом присоединяющихся территорий около 200 миллионов уже есть, еще 300 миллионов потребителей можно получить, выйдя на рынки Ирана (85 миллионов), Турции (80 миллионов), Египта (110 миллионов) и в целом арабского мира (около 100 миллионов потребителей). Если мы посмотрим на США, то они себе тоже надыбали полмиллиарда человек. Это сами США ― 300 миллионов, плюс Канада, Австралия и Великобритания. Европа в этих условиях не сможет сформировать свой экономический кластер. Сможет Китай, который сам себе рынок, там больше миллиарда человек, и сможет Индия, у которой тоже больше миллиарда", ― сказал Хазин.

По его словам, в обновленной экономической модели система разделения труда будет более широкой, чем была до сих пор.

"В этом смысле все у нас будет нормально, если мы будем правильно это делать. Пока мы встроены в мировую долларовую систему, но она рассыпается у нас на глазах. Как мы из нее реально выйдем? Нам помогли в этом санкции. На подобную экономическую перестройку миру потребуется лет 25, из них примерно 5-7 будут резкий спад и распад мировой долларовой системы, а потом начнут и кое-где уже начали формироваться экономические кластеры. Это займет лет 15, а дальше начнется схватка за свободные территории, зоны свободной торговли — это Латинская Америка, Африка, Западная Европа", ― пояснил экономист.



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